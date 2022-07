Thijssen, Jochems en Van der Schans doen goede zaken in 4* 1,50m direct op tijd

In de bijna veertig combinaties tellende CSI4* direct op tijd over 1,50m in Valkenswaard hebben Mel Thijssen, Kevin Jochems en Wout-Jan van der Schans goede zaken gedaan. Thijssen stuurde de Bustique-dochter Florida Balia NL met een foutloze rit in 61,80 seconden naar de vierde prijs. Jochems en Van der Schans werden respectievelijk vijfde en zesde.

Jochems stuurde Cornetboy (v. Cornet’s Stern), die kortgeleden nog tweede werd in de Grote Prijs op CHIO Rotterdam, met 62,30 seconden op de teller naar de vijfde tijd. Daarmee was hij drie tienden van een seconden sneller dan Van der Schans en de KWPN-erkende hengst A.S. Bombay (v. Diamant de Semilly).

Guy Williams greep de overwinning in deze rubriek. De Brit was met Rouge de Ravel (v. Ultimo van ter Moude) zijn concurrentie met gemak de baas. Hij finishte in 57,46 seconden, waarmee hij dik twee seconden sneller was dan Emanuele Gaudiano.

