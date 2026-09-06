Thijssen met Farah Z naar podium in Valkenswaard, Deusser de snelste

In Valkenswaard, waar vanmiddag de Longines Global Champions Tour op het programma staat, heeft Sanne Thijssen een goed resultaat neergezet. Met Farah Z (v. For Pleasure) eindigde de amazone als derde in het vijfsterren 1,45m direct op tijd. Daniel Deusser ging er met de overwinning vandoor, voor Yuri Mansur.
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Opnieuw vooraan
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Uitslag.
Bron: Horses.nl
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