Leon Thijssen met Zeppe Blue vierde in 1.40m Kronenberg

Gerrit Nieberg was zojuist met de 13-jarige Westfaalse Quibelle de La Coeur (v. Quincy Jones) de beste in de 1.40m-rubriek in Kronenberg. De Duitser legde het tweefasen-parcours foutloos af met de merrie en noteerde de snelste tijd van 33,71 seconden. Afgelopen weekend was Nieberg ook al succesvol met Quibelle de La Coeur door op de derde plaats te eindigen in de tweefasen-rubriek in Donaueschingen.

Jerome Schmidt kon Nieberg niet bijhouden. In het zadel van de elfjarige schimmel Etoille (v. Corlensky G) liet hij ook alle balken liggen, maar kwam 0,19 seconden tekort om de overwinning mee naar huis te nemen.

Martins Costa maakt top drie compleet

Bruno Martins Costa eindigde op de derde plaats met de negenjarige Mecklenburgse Cornadina (v. Cornado II). De combinatie raakte het hout niet aan en passeerde de finish in 35,18 seconden. Eind juli was het paar ook al goed op dreef in Opglabbeek. Ze werden in twee 1.40m-rubrieken tweede.

Thijssen vierde

Leon Thijssen was in deze rubriek de beste Nederlander. Hij reed de piste rond met de tienjarige KWPN’er Zeppe Blue (v. Zirocco Blue VDL). Het duo kwam ook niet in de buurt van het hout en kwam over de eindstreep in 35,21 seconden. Met deze tijd werd hij vierde. Thijssen nam in januari de teugels van de schimmel over van Niels Kersten.

Bron: Horses.nl