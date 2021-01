Thijssen op dreef, Van Den Brink grijpt naast overwinning

Sanne Thijssen behaalde vandaag nogmaals de derde plek bij CSI Lier. Vanmiddag mocht ze ook al de derde prijs in ontvangst nemen. In het 1.45m-parcours stuurde ze vanavond haar hengst Con Quidam RB (v. Quinar) foutloos rond in een tijd van 32,78 seconden.

De 22-jarige amazone reed haar landgenoten Jeroen Dubbeldam en Dennis van den Brink voorbij. Dubbeldam behaalde een vijfde plaats. In een tijd van 33,57 seconden liet Dubbeldam met de Holsteiner Oak Grove’s Carlyle (v. Casall) alle balken in de lepels liggen.

Van den Brink grijpt naast overwinning

Dennis van den Brink greep net naast de eerste plaats. Van den Brink reed met zijn 11-jarige Aonia Domain (v. Mylord Carthago) een barrage ronde in 31,55 seconden. Daarmee was de Nederlander even snel als de Belg Bunoit Moeskops, maar had helaas een balk in het parcours en moest genoegen nemen met een zesde plaats.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl