Thomas vervangt Von Eckermann in paardenwissel: ‘Gelukkig heb ik al veel verschillende typen paarden gereden’

De line-up van de Best of Champions, de paardenwisselrubriek die vorig jaar succesvol geïntroduceerd werd op The Dutch Masters, heeft een wissel ondergaan. Regerend Wereldkampioen Henrik von Eckermann is er niet bij, hij wordt vervangen door Gilles Thomas, de huidige nummer vijf van de wereld.

Ellen Liem Door

Gilles Thomas won afgelopen zomer individueel brons op het EK in La Coruña met Ermitage Kalone (v. Catoki). Komende week mag hij, samen met Europees kampioen Richard Vogel, Wereldbekerwinnaar Julien Epaillard en Nederlands kampioen Willem Greve, het avondprogramma van The Dutch Masters aftrappen bij de legendarische ruiterwissel.

Hoop op vier verschillende typen

“Ik heb gelukkig al zo veel verschillende typen paarden gereden, dat ik wel kan zeggen dat ik met zo goed als alle types om kan gaan. Als je weinig tijd hebt om een paard te leren kennen ga je denk ik proberen te herkennen wat voor type paard het is, en dit aan mijn eerdere ervaring linken”, legt Gilles Thomas uit. De Belg hoopt ook om deze kunst mee te kunnen geven aan het publiek. Een goede ruiter is volgens hem ook een ruiter die zich ten alle tijde kan aanpassen aan het paard. “Stiekem hoop ik dat de vier paarden ook vier totaal verschillende typen paarden zullen zijn. Ik zou namelijk graag aan het publiek willen laten zien dat je als ruiter onafhankelijk kan zijn aan je paard, ongeacht wat voor paard dit is.”

In drie minuten voelen en afstemmen

“In Mechelen heb ik al een keer kunnen oefenen, hiervoor had ik nog nooit eerder deelgenomen aan een dergelijke rubriek. We hebben daar met het Belgische EK-team aan meegedaan, ik vond het echt een hele toffe ervaring”, vertelt Gilles Thomas over zijn allereerste ruiterwissel in december vorig jaar. “Normaal gesproken neem ik natuurlijk echt de tijd om een nieuw paard te leren kennen en nu moest ik in drie minuten voelen en afstemmen om vervolgens een parcours te gaan springen. Dat was helemaal nieuw voor mij.”

Leren door observeren

“Vorig jaar tijdens The Dutch Masters heb ik de ruiterwissel ook gekeken, en hoewel mensen altijd veel spektakel verwachten vind ik het vooral mooi om te zien dat het allemaal zo’n ervaren, kundige ruiters zijn, dat iedereen er ook daadwerkelijk in slaagt om zich zo snel aan te passen en echt met gevoel te kunnen rijden”, vervolgt de ruiter. Wat zijn taktiek gaat zijn? “Nog voordat ik op mijn aangewezen paard stap, kijk ik goed hoe hij springt met zijn eigen ruiter. Alleen al door te observeren leer ik heel veel. Nadat ik dit heb gezien, probeer ik vooral goed te voelen hoe het paard beweegt, met name de grootte van de galop en de balans. Nogmaals, dit gaat tijdens een ruiterwissel tien keer zo snel als wanneer ik het thuis zou doen, maar ik probeer mij te blijven focussen en dit alsnog zo goed mogelijk te doen.”

Bron: The Dutch Masters