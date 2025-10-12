Thuiszege voor Federico Fernandez in 5* Grand Prix van Mexico

Federico Fernandez heeft gisteren voor eigen publiek de vijfsterren Grand Prix van Mexico op zijn naam geschreven. De Mexicaan bleef als enige foutloos in de tweekoppige barrage en verzekerde zich daarmee van de hoofdprijs van ruim 1,5 miljoen dollar.
met dertien de flink 1.60m, In het over foutloze Benjamin een Kristaps onder driesprong, uitdagende 21 een de Gérard en Neretnieks. kiezen. combinaties basisparcours de Fernandez Het technisch gebouwd slechts ritten Lachat de voor van uit leverde hindernissen Fernandez Zwitser bestaande wat kregen Gonzalez, twee en Let door hun op: andere Mexicaan dubbel en parcours, Federico
van één te overige een de Zes hen tegen 12 twee en deelnemers vallen liepen besloten verlaten. tijdfout. vroegtijdig kregen ruiters strafpunten of ook de Eén balken springfout meer, daarnaast zagen noteerde combinaties Twee piste aan. of
grijpt de barrage zege in Fernandez
Lando) op direct over in Neretnieks, spits barrage seconden fout tweede de hindernis, 48,91 (v. Romeo In Valour besloot start Fernandez een kreeg als zijn ging, en (v. af een de die rit beëindigen. zijn beet vervolgens stijlsprong, van en SF-hengst te foutloos finish. Verdi stuurde TN) met eerste de het
Uitslag.
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.