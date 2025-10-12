Thuiszege voor Federico Fernandez in 5* Grand Prix van Mexico

met dertien de flink 1.60m, In het over foutloze Benjamin een Kristaps onder driesprong, uitdagende 21 een de Gérard en Neretnieks. kiezen. combinaties basisparcours de Fernandez Het technisch gebouwd slechts ritten Lachat de voor van uit leverde hindernissen Fernandez Zwitser bestaande wat kregen Gonzalez, twee en Let door hun op: andere Mexicaan dubbel en parcours, Federico

van één te overige een de Zes hen tegen 12 twee en deelnemers vallen liepen besloten verlaten. tijdfout. vroegtijdig kregen ruiters strafpunten of ook de Eén balken springfout meer, daarnaast zagen noteerde combinaties Twee piste aan. of

grijpt de barrage zege in Fernandez

Lando) op direct over in Neretnieks, spits barrage seconden fout tweede de hindernis, 48,91 (v. Romeo In Valour besloot start Fernandez een kreeg als zijn ging, en (v. af een de die rit beëindigen. zijn beet vervolgens stijlsprong, van en SF-hengst te foutloos finish. Verdi stuurde TN) met eerste de het

Uitslag.

Horses.nl Bron: