Tiffany Foster wint CSI5* 1,55m Jayman Built Cup op Spruce Meadows: ‘Battlecry houdt echt van de ring hier’

Tiffany Foster heeft een fraaie dubbelslag geslagen op Spruce Meadows. Zo won de Canadese amazone de 1,55m Jayman Built Cup die geldt als kwalificatie voor de met 1 miljoen dollar gedoteerde Queen Elizabeth II Cup. Foster stuurde haar pas negenjarige Battlecry (v. Vigo d'Arsouilles) naar de overwinning in de hoofdrubriek en schreef ook de 1,45m Horseware Ireland Cup op naam.

De CSI5* 1,55m Jayman Built Cup gold als kwalificatiewedstrijd voor de $1.000.000 ATCO Queen Elizabeth II Cup gepresenteerd door Rolex die zaterdagmiddag op Spruce Meadows wordt verreden. De Spaanse parcoursbouwer Santiago Varela bouwde een selectiefparcours waar elf combinaties foutloos doorheen wisten te komen. Onder hen Daniel Coyle en Nayel Nassar.

Battlecry voelt zich thuis op Spruce Meadows

Daniel Coyle mocht als eerste van start en velen dachten dat hij de winnende tijd van 41.23 seconden had gereden. Tiffany Foster dacht daar duidelijk anders over want zij stuurde de pas negenjarige Battlecry bijna een seconde sneller door de barrage heen. ”Ik heb Battlecry vorig jaar als achtjarige al meegenomen naar Spruce Meadows en toen merkte ik al dat hij erg op zijn gemak is hier. Hij houdt gewoon echt van de internationale ring hier en laten we eerlijk zijn, het is een goede ring om van te houden,” aldus Foster over haar winnende paard.

Horseware Ireland Cup

De Canadese topamazone zat duidelijk in een flow want ze wist ook de 1,45m Horseware Ireland Cup op naam te schrijven. In de zevenkoppige barrage reed de amazone met de door de familie van Straaten gefokte Jetouelle-S (v. Chaman) in 34.53 seconden naar de eerste van de twee overwinningen. Het was de eerste overwinning voor de combinatie op dit niveau.

Bron: Spruce Meadows