Tim Rieskamp wint 1,40 Indoor Friesland: ‘Chico Bonito snapt het gewoon’

De eerste driesterrenrubriek op Indoor Friesland, een tweefasen over 1,40 m., is gewonnen door de Duitser Tim Rieskamp en de dertienjarige ruin Chico Bonito (Chacco Blue x Burggraaf NV). De tijd die het duo klokte was 29,78 seconden.

De top drie van deze twee fasen rubriek werd gevormd door drie buurlanden. De tweede prijs bleef in Nederland en ging naar Pim Mulder en Jagger Srk. Jagger is een negenjarige hengst van Untouchable x Burggraaf en de combinatie finishte in een tijd van 30,70 seconden. De derde plaats ging naar België. Jos Verlooy reed de achtjarige merrie Parise van den Dael (I Am Moerhoeve’s Star x For Passion d’Ive Z) in een tijd van 31,90 seconden over de finishlijn.

Veel routine

“Over mijn rit. Natuurlijk heb je een beetje geluk nodig, maar Chico Bonito is een snel paard. In een proef als deze moet je hem in de eerste fase rustig houden en in de tweede fase kan ik hem dan laten gaan,” vertelt Tim Rieskamp. “Hij heeft zoveel routine, dat snapt hij gewoon. Ik ken dit paard sowieso heel goed. Zijn moeder heb ik ook gereden en ik ken hem vanaf dat hij geboren is. Toen hij zeven jaar was kocht ik hem met een vriend die in situaties als deze voor mij als sponsor optreedt. Normaliter zal hij dan ook niet verkocht worden.”

Twee GP’s dit weekend

Het wordt een bijzonder weekend voor Rieskamp, die naast Leeuwarden ook in Duitsland aan de start komt. “Een bijzonder verhaal, dit weekend zal ik twee Grote Prijzen rijden. In Oldenburg is nu vier sterren concours en vorig jaar won ik daar de Grote Prijs. Echter wilde ik graag hierheen. Toen de organisatie van Oldenburg hoorde dat de Grote Prijs in Leeuwarden op zaterdagavond is, werd voor mij de uitzondering gemaakt dat ik op zondag daar dan enkel de Grote Prijs mag starten om mijn titel te verdedigen.”

Bron: Indoor Friesland