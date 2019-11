Timon d’Aure naar Jan Tops

De twaalfjarige Timon d'Aure (Mylord Carthago x Drakkar des Hutins), die internationaal furore maakte onder het zadel van Alexis Deroubaix, is aangeschaft door Jan Tops. Onlangs werd het duo nog tweede in de Grote Prijs op CSI5* Lyon. Daarmee verliest Frankrijk één van zijn beste troeven voor de Olympische Spelen in Tokio.

Een paar dagen geleden werd bekend gemaakt dat Urhelia Lutterbach (Helios de la Cour II x Emilion) – die overigens de Grote Prijs in Lyon won – is verkocht naar de Verenigde Staten. Daarmee verliest Frankrijk in korte tijd twee absolute toppaarden.

Successen

Timon d’Aure boekte vele successen met Deroubaix in het zadel. Samen vormden ze de beste Franse combinatie op de Wereldruiterspelen in Tryon, waar ze individueel op de negende plaats eindigden. Deze zomer reed Deroubaix de ruin op het Europees kampioenschap, in de hoop een kwalificatie voor de Olympische Spelen binnen te slepen.