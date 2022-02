Titel FEI Jumping Children’s Classics voor Mexicaanse ruiter

Met de enige dubbel foutloze prestatie in de finale pakte Juan José Salinas Rodriguez gisteren de overwinning in de FEI Jumping Children's Classics Final 2021 in Guadalajara. Daarmee won de Mexicaanse ruiter niet alleen de titel, maar hield hij ook de eer in eigen land.

Er kwamen in totaal dertig deelnemers uit tien landen – Argentinië, Brazilië, Colombia, Ecuador, Guatemala, Iran, Mexico, Rusland, Zuid-Afrika en Zimbabwe – aan de start in de FEI Jumping Children’s Classics Final. De finale bereiken is een echte uitdaging omdat alle deelnemers zich hebben gekwalificeerd via wedstrijden die over de hele wereld worden georganiseerd, waarbij de deelnemers op geleende paarden rijden. Het vermogen van de jonge ruiters en amazones om zich snel aan te passen aan een volledig onbekend paard, speelt een belangrijke rol in hun succes.

Briljante rit

De veertienjarige Rodriguez zette met de kleine negenjarige schimmelmerrie Gabbana M een briljante rit in een snelle tijd neer in de barrage en daar kwam niemand meer overheen. Alleen José Daniel Montenegro Ortíz was sneller, maar de ruiter uit Guatemala kwam niet foutloos over de laatste hindernis en werd tweede.

Alles op het spel

“De laatste hindernis in de barrage hebben is iets dat kan gebeuren. Ik wilde alles op het spel zetten en het ging zoals het ging”, aldus Ortiz na afloop. “Ik wilde winnen, maar ik wist dat het kon gebeuren.”

Druk

Rodriguez vond dat er veel druk was tijdens de finale, maar zei dat het ‘een mooi soort druk’ was en dat hij erg trots was om Mexico op het evenement te vertegenwoordigen.

Brons

Giullia Atrasas Bolson uit Brazilië eindigde op de derde plek en won daarmee brons. “Mijn eerste ronde was niet zo goed, maar de barrage was veel beter en ik ben blij dat ik op het podium sta”, zei Bolson. “Mijn trainer zei me voor de barrage, rustig aan. Je kent het paard niet zo goed. Wat gebeurt, gebeurt. Als je niet wint, is dat geen probleem!”

Geweldig

“Het is geweldig om met kinderen van over de hele wereld te zijn. Het is een hele leuke ervaring om nieuwe mensen uit andere landen te ontmoeten en te zien hoe ze rijden. Ze zijn allemaal erg goed en je leert veel”, aldus de kersverse FEI Jumping Children’s Classics Final-kampioen.

Bron: Persbericht