Titel Master Hengst in Stuttgart naar Con Spirit

Op de German Masters in Stuttgart is de titel Master Hengst dit jaar ten deel gevallen aan Con Spirit (Cornet Obolensky x Acorado I). De dertienjarige DSP-hengst is onder het zadel van Daniel Dassler actief op het hoogste niveau in de springsport en heeft zich de afgelopen jaren steeds weer bewezen als fokhengst.

Con Spirit werd op driejarige leeftijd kampioen van de Zuid-Duitse Hengstenkeuring in München en kreeg zelfs de ultieme tien voor het vrijspringen. Op zevenjarige leeftijd nam hij deel aan het Wereldkampioenschap voor Jonge Springpaarden in Lanaken en sprong een jaar later al internationaal op 1,60 meter. Ook in de fokkerij laat Con Spirit van zich horen. Inmiddels is een zestal zonen goedgekeurd als dekhengst en dochter Pepita Con Spita (mv. Come On) deed goede zaken op het WK in Lanaken.

Master Hengst

De titel Master Hengst werd dit jaar voor de elfde keer uitgereikt en viel eerder ten deel aan hengsten als Cento, Embassy II, Imperio en DSP Belantis. Vorig jaar was het de Hannoveraanse dressuurhengst Tannenhof’s Fahrenheit (Fidertanz I x De Niro) die geëerd werd.

Bron: Horses.nl