Tobias Meyer blijft Emmen voor bij zesjarigen

Kim Emmen bemachtigde vanmorgen de tweede plaats bij de zevenjarigen in Bonheiden. In het zadel van de merrie Bentley 7 (v. Emerald) bleef ze foutloos in het tweefasen-parcours en passeerde de finish in 30,41 seconden. Dit is voor Emmen de eerste top drie klassering met de vos die ze sinds april onder het zadel heeft.