Toch Outdoor Gelderland dit jaar

Stichting Outdoor Gelderland gaat dit jaar toch wel een 'Outdoor Gelderland' organiseren. Het evenement krijgt een nieuwe naam, Hippisch Gelderland en wordt van 25 tot en met 28 juni op Sportcentrum Papendal gehouden.

Nadat vele paardensportliefhebbers hebben laten blijken het erg jammer te vinden dat Outdoor Gelderland in 2020 geen doorgang kon vinden, heeft het bestuur zich de afgelopen maanden met man en macht ingezet om te onderzoeken of het toch mogelijk is om de paardensport op Sportcentrum Papendal te behouden. Met de steun van de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland, die paardensport als een van haar zes kernsporten beschouwt, komt Hippisch Gelderland terug op de provinciale en internationale paardensportkalender te staan, in 2020 én in de verdere toekomst.

Internationale dressuur

In de springrubrieken op CSI1*- en CSI3*-niveau zullen internationale springruiters en amazones acte de présence geven, met als hoogtepunt de Grote Prijs van Gelderland op zondagmiddag. Naast de landelijke-, jeugd- en bixie-rubrieken voor de jongste ruitertjes, zullen er enkele nieuwe internationale dressuurrubrieken aan het programma worden toegevoegd, ten behoeve van een nog breder publiek.

Bron: Hippisch Gelderland