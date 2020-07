Toch twee rankingproeven op CSI2 Outdoor Wierden

Het CSI2 Outdoor Wierden krijgt toch twee rubrieken die meetellen voor de Longines FEI Ranking. De organisatie is erin geslaagd voldoende animo te vinden bij deelnemers en sponsors om dit ondanks de coronacrisis mogelijk te maken. Outdoor Wierden staat op de agenda van donderdag 20 tot en met zondag 23 augustus.

“We kregen veel vragen van ruiters of we toch niet twee proeven zouden kunnen laten meetellen voor de wereldranglijst”, vertelt voorzitter Ruben Hofman van het Dutch Youngster Festival en Outdoor Wierden opgelucht.

Extra kosten opvangen

“Het betekende dat we meer combinaties zouden moeten toelaten en ook meer sponsorgeld bij elkaar moesten brengen om zo de extra kosten te kunnen opvangen. Daarmee zijn we een aardig eind op weg. We hebben goede hoop op een vol deelnemersveld, waarna we eventueel een wachtlijst samenstellen. We zijn de sponsors die al hebben toegezegd erg dankbaar en hopen er nog enkele met succes te benaderen om de begroting met een extra rankingproef helemaal sluitend te krijgen.”

Laagdrempelige kwalificatie

Het maandag genomen besluit betekent dat op Outdoor Wierden, waar ook voor het CSI1 gestart kan worden, ruim 350 paarden in actie zullen komen. De mogelijkheid zich te plaatsen voor de Grote Prijs van Wierden wordt voor ruiters zeer laagdrempelig gehouden. Deelname aan een van de twee kwalificaties is al voldoende om, met één paard, te mogen starten in het afsluitende hoofdnummer op zondag 23 augustus. Door de uitbreiding met een tweede rankingproef bedraagt de prijzenpot voor de senioren in Wierden nu ruim 75.000 euro.

CSIO Dutch Youngster Festival

Een week voor Outdoor Wierden wordt het hippisch festijn op De Vossenbos geopend met het ondertussen traditionele CSIO Dutch Youngster Festival. Van woensdag 12 tot en met zondag 16 augustus komen weer tal van nationale jeugdequipes voor ponyruiters, children, junioren en young riders naar Wierden om deel te nemen aan de vermaarde landenwedstrijden voor de jeugd.

Minder landen door cornona

Ruben Hofman: “Als gevolg van de coronacrisis zullen de teams van Italië, Noorwegen, Spanje en Zweden dit jaar echter helaas ontbreken. We hebben daardoor nog plekken beschikbaar voor deelnemers. Ze kunnen nog tot eind deze week inschrijven.”

Beperkt publiek

Voor beide evenementen geldt echter wel dat vanwege corona slechts beperkt publiek kan worden toegelaten op De Vossenbos. Hofman: “Per dag kunnen we 250 gasten ontvangen. Het terrein wordt afgesloten en bezoekers kunnen zich melden bij de hoofdingang. Daar moeten ze een vragenlijst invullen, zoals dat ook gebeurt bij muziekfestivals. Die extra veiligheid geeft meer druk op de organisatie, maar we willen heel graag dat de sport gewoon kan doorgaan. Paardensport is geen contactsport en dankzij de deelnemers en de steun van onze sponsors en vrijwilligers kunnen we onze evenementen gelukkig toch laten plaatsvinden.”

Festiviteiten naar 2021

De geplande festiviteiten rond de 25-jarige editie van het Dutch Youngster Festival dit jaar worden uitgesteld tot 2021.

Bron: Persbericht