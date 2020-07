Todd Minikus wint 37.000 dollar openingsrubriek Tryon

De overwinning in de 1.45m openingsrubriek in Tryon werd op Todd Minikus zijn naam geschreven. Minikus en zijn paard Amex Z (Andiamo x Landaris) hadden een moment van onenigheid in de ring maar domineerde nog steeds de barrage in een tijd van 37.767 seconden. Daarmee claimde ze de welkomwinst van 37.000 dollar in het International Equestrian Center van Tryon.

Net achter Minikus behaalde Sydney Shulman de tweede plaats in een tijd van 37.875 seconden. Shulman zat in het zadel van de frans gefokte-merrie Azilis du Mesnil (Tinka’s Boy x Jarnac). In een tijd van 38.227 seconden werd het podium compleet gemaakt door de Amerikaanse Lillie Keenan en de KWPN-gefokte Fasther (Vigo D’Arsouilles x Farmer).

Goed genoeg voor de winst

Minikus vertelt na de zege: “Het was een snelle barrage. We kwamen een beetje in de problemen in de wending van hindernis één naar twee, mijn paard herstelde zich en we reden door naar de tweede hindernis. Daarna dacht ik niet dat het snel genoeg zou zijn, maar het bleek toch goed genoeg voor de winst. Amex is de laatste weken super in vorm. Ik geloof dat we al een stuk of vijf overwinningen hebben behaald de afgelopen weken. Mijn plan is om haar zaterdag in de Grand Prix te starten, en hopelijk weer te kunnen winnen.”

Uitslag

Bron: Worldofshowjumping