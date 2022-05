Together Group Canada foundation investeert in nieuwe paarden voor springruiters￼

De Canadese bond is een nieuwe weg ingeslagen met de uitbreiding van Group Canada, de Canadese versie van het Nederlandse N.O.P. Samen met ondernemer Adam Pearsall zijn de handen in een geslagen om de Canadese springruiters terug te brengen naar het Olympisch podium. Met de recente aankoop van Farezzo (v. Arezzo VDL), die nu door Yann Candele wordt gereden, wordt er gebouwd aan een stevige fundering.

Chef d’equipe Eric Lamaze heeft al meerdere malen aangegeven dat er flink geïnvesteerd moet worden willen de Canadezen mee blijven doen op het allerhoogste niveau. De nieuwe samenwerking met Adam Pearsall moet ervoor zorgen dat de juiste paarden bij de juiste ruiters komen. ”The Together Group Canada Foundation moet ervoor zorgen dat de Canadese springruiters de beschikking krijgen over de juiste paarden richting de Olympische Spelen van Parijs in 2024. In samenwerking met Eric Lamaze moet het Canadese team naar een hoger niveau worden getild.”

Bron: WOSJ/ Horses.nl