Tom Martens knap vijfde in 1.50 rubriek Vejer de la frontera

De Braziliaan Pedro Veniss ging er met Boeckmanns Lord Pezi Junior (v.Böckmanns Lord Pezi) vol voor in de 1.50 rubriek met barrage in Vejer de la frontera. Hij was de enige deelnemer die in de barrage onder de 40 seconden klokte en streek daarmee de winst en 7500 euro op. Tweede werd de Duitse amazone en voormalig wereldkampioen Laura Klaphake met Davenport VDL (v.Diamant de Semilly) voor Eduardo Alvarez Aznar en Full option van 't Zand (v.Flamingo K).

75 combinaties kwamen aan de start in deze 1.50 finale van de midden tour in de Spaanse kustplaats. Van hen kwamen er 13 terug voor de barrage.

Martens en Schröder

Met Iwan (v.Glasgow van het Merelsnest) zette Martens een dubbele foutloze score neer in 42.54 seconden en mocht zich als vijfde opstellen om de prijs van 2100 euro in ontvangst te nemen.

Gerco Schröder was veel van plan maar halverwege lagen er al twee balken op de grond waarna hij de beslissing nam om het verder rustig aan te doen en werd met Glock’s Galanda (v.Lexicon) uiteindelijk elfde.

Nederlanders

De broers Frank en Hendrik Jan Schuttert en Kim Emmen lukte het deze keer niet om tot de barrage door te dringen en moesten genoegen nemen met plaatsen in de middenmoot.

Uitslag

Bron: Horses.nl