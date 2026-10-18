Tom Martens vijfde in Grote Prijs Kronenberg

Tom Martens is met Outrageous Charmer (v. Presley Boy) als vijfde geëindigd in de Grote Prijs van Kronenberg. Eerder op de dag viel Martens ook in de prijzen in de 1,40 m/1,45m.-rubriek. Daar stuurde hij de achtjarige merrie New York (v. J-Star) naar de elfde plaats. Het beste Nederlandse resultaat in die rubriek kwam op naam van Henk van de Pol, die met de Elvis ter Putte-dochter Evry vd Verbindingshoeve Z zevende werd.
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du Rieskamp-Goedeking: dezelfde Philly Aganix 41,39 Mc als seconden. tijd Müller een Seigneur) vervolgens (v. Kathrin springfout, terwijl Alinden neerzette Daniel kreeg Fogarty met
want in merrie Mario was tijd. seconden De Hij beslist, en de niet nog nog van naar Christian twaalfjarige het met snelde start. 22 38,46 maakte (v. winnende 35) de verschil Stevens echter moest overwinning Carrie
Uitslag
Horses.nl Bron:
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