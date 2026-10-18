Tom Martens vijfde in Grote Prijs Kronenberg

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du Rieskamp-Goedeking: dezelfde Philly Aganix 41,39 Mc als seconden. tijd Müller een Seigneur) vervolgens (v. Kathrin springfout, terwijl Alinden neerzette Daniel kreeg Fogarty met

want in merrie Mario was tijd. seconden De Hij beslist, en de niet nog nog van naar Christian twaalfjarige het met snelde start. 22 38,46 maakte (v. winnende 35) de verschil Stevens echter moest overwinning Carrie

Uitslag

Horses.nl Bron: