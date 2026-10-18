Tom Martens vijfde in Grote Prijs Kronenberg

Petra Trommelen
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Tom Martens hier met Naughty Lady. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Tom Martens is met Outrageous Charmer (v. Presley Boy) als vijfde geëindigd in de Grote Prijs van Kronenberg. Eerder op de dag viel Martens ook in de prijzen in de 1,40 m/1,45m.-rubriek. Daar stuurde hij de achtjarige merrie New York (v. J-Star) naar de elfde plaats. Het beste Nederlandse resultaat in die rubriek kwam op naam van Henk van de Pol, die met de Elvis ter Putte-dochter Evry vd Verbindingshoeve Z zevende werd.


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