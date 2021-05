Tom Martens wint ranking proef tegen eigen verwachting in

“Ze speelt het spelletje super mee”, vertelt de winnaar van de GP-kwalificatie in de Peelbergen. Weertenaar Tom Martens doelt op de tienjarige merrie Baucis d’Ouilly (v. Modesto), die exact een seconde sneller finishte dan de nummer twee. Dat was Amerikaan Sherman, die op zijn beurt weer twee Nederlandse combinaties achter zich liet.

Acht van de 61 deelnemers hielden de lei schoon in de eerste omloop van de 1.45m-proef, gebouwd door Henk Linders. Nummer een op de barrage startlijst, Leopold van Asten, zag zijn kans op de winst gauw slinken. VDL Groep Elegant Hero Z hield het hout van de tweede hindernis niet hoog. Met vier strafpunten werd het paar zevende.

Morssinkhof en Scherphof

De overige Hollanders in deze twee ster rubriek reden ieder een foutloze ronde. Rob Scherpenzeel stuurde Carambole-ruin Eclipse in 41,90 seconden naar plaats vier. Micky Morssinkhof gaf harder gas en liet met Graziano (v. Black Bay) de teller stoppen in 40,21 seconden, goed voor de derde plek. De enige ruiter die naast Martens foutloos onder de 40 seconden dook was Randy Sherman. Hij finishte met de tienjarige Catch Me P Z (v. Clinton) in 37,52.

Onverwacht

“Ik had niet verwacht dat ik zou winnen”, erkent Tom Martens. “Deze merrie is echt een superfijn beestje, maar ze is niet de grootste. De eerste lijn kon ik in tegenstelling tot andere combinaties nooit in zes galopsprongen rijden bijvoorbeeld. Maar ik heb onderweg toch ergens een paar galopsprongen ingelopen”, vat Martens zijn rit samen. “Ik had het idee dat ik heel vlot de dubbel in ging, dat heeft ook zeker geholpen.”

Zwaar weer

De messcherpe bocht die volgde en de eerste afstand op de stijl voor de laatste oxer leverde de ruiter uit Weert de winst op. “Ik had eigenlijk gedacht dat er meer mensen in de barrage zouden zitten. Maar in de basisomloop was de driesprong een scherprechter, om nog maar niet te spreken over het weer. Van de harde wind hadden toch ook wel wat combinaties last. Daar gaf mijn paard gelukkig niets om. Die meevaller heeft ook zeker bijgedragen aan de winst.”

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron: persbericht