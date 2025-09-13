Tom Schellekens bij 1,45-debuut bovenaan in hoofdnummer Opglabbeek

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Tom Schellekens bij 1,45-debuut bovenaan in hoofdnummer Opglabbeek featured image
Tom Schellekens, hier met Fiarabo. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Tom Schellekens komt sinds afgelopen juni met Optima vd Bisschop (v. Denzel van ’t Meulenhof) uit in de internationale sport en heeft met merrie al meerdere successen behaald. Het duo won vorige maand twee rubrieken in Valkenwaard en vandaag was het in Opblabbeek weer raak. In het hoofdnummer van de dag, een 1,45 m. direct op tijd en tevens hun eerste keer over 1,45 m, sprong Schellekens naar de eerste plaats.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like