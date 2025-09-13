Tom Schellekens bij 1,45-debuut bovenaan in hoofdnummer Opglabbeek

Tom Schellekens komt sinds afgelopen juni met Optima vd Bisschop (v. Denzel van ’t Meulenhof) uit in de internationale sport en heeft met merrie al meerdere successen behaald. Het duo won vorige maand twee rubrieken in Valkenwaard en vandaag was het in Opblabbeek weer raak. In het hoofdnummer van de dag, een 1,45 m. direct op tijd en tevens hun eerste keer over 1,45 m, sprong Schellekens naar de eerste plaats.
Uitslag
Horses.nl Bron:
