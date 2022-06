Tom Schellekens de grote man op CSI Twente: ‘Veel mooier kan niet’

Tom Schellekens ontpopte zich donderdag tot de grote man van de eerste dag in Geesteren tijdens CSI Twente. De 21-jarige ruiter uit het Brabantse Esbeek ging in de laatste twee rubrieken met de winst aan de haal: met Isabel (Captain Cooper x Non Stop) in het 1,40 m en met Infinity (v. Tangelo van de Zuuthoeve x Tygo) in het 1,35 m.

Met Isabel had Tom Schellekens in het 1,40 m direct op tijd een voorsprong van 1,18 seconde op nummer twee Berber Dijkman, die Imoya Dice (v. Eldorado van de Zeshoek TN) had gezadeld. De derde plaats was voor de Zwitser Niklaus met Baloubelle CH (v. Baloubet du Rouet). Thuisrijder Bas van der Aa nam met de tienjarige schimmel Hakkinen N (v. VDL Zirocco Blue) de vijfde positie voor zijn rekening en deelde op de een jaar oudere Gaen (v. Quintago I) de zesde plek met de Italiaan Filippo Tabarini met Oryzon van het Schaeck (v. Zirocco Blue).

Weer Schellekens

Voorafgaand aan het 1,40 m was Schellekens ook al de sterkste in de rubriek over 1,35 m direct op tijd. Met Infinity (v. Tangelo van de Zuuthoeve) bleef hij de Britse Eleanor Hall McAteer met Ellyette HH (v. Dollar de la Piere) bijna drie volle tellen voor. Madée Schuttenbeld mocht met Piccolo R (v. Centauer Z) de derde prijs ophalen.

Goede dag

“Het was een goede dag”, lacht Tom Schellekens na zijn laatste rit in Geesteren. “Toen ik met Isabel naar binnen reed in de hoofdring, stond ik op terrein twee aan de leiding met Infinity. Later hoorde ik dat ook daar niemand sneller was dan ik. Veel mooier kon dus niet. Isabel is gewoon een gruwelijk goed paard, dat heel vaak nul rijdt en ook nog eens heel snel is. Een merrie met volop kwaliteit die altijd het beste wil, dus erg competitief. Infinity is een beetje eenzelfde verhaal. Ook die ontwikkelt zich geweldig.”

In voetsporen vader

Het Erve Maathuis in Geesteren is geen onbekend terrein voor Schellekens. “Als kind kwam ik hier al geregeld met mijn vader Wil mee, die hier toen meereed. Ik probeer in zijn voetsporen te treden. Er heerst hier altijd een topsfeer en je wordt hier gastvrij ontvangen. Het is hartstikke leuk om hier nu zelf mee te doen.”

Uitslag 1,40

Uitslag 1,35