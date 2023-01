Tom Schellekens en Fiarabo winnen beide (!) U25-proeven op Jumping Amsterdam

In de dressuursport is het eerder regel dan uitzondering, maar in het springen is het statistisch een klein wonder: twee rubrieken op rij winnen. Tom Schellekens deed het met Fiarabo. “Dat ik nou voor de tweede keer op rij een U25-rubriek win op Jumping Amsterdam maakt het wel extra bijzonder. Vanavond was het echt een geweldige overwinning. In de eerste omloop sprong Fiarabo uit het boekje. Er zijn geen snellere paarden dan zij."

Tom Schellekens herhaalde vanavond het kunstje van donderdag en won met Fiarabo (v. Diarado) de Hästens Prijs, de finale voor U25 ruiters op 1.45 m-niveau. Schellekens reed een fantastische barrage die goed was voor de snelste tijd van 31,93 seconde. Tani Joosten deed met Galdal Me (v. Zambesi TN) een poging om Tom van de troon te stoten, maar hij kwam 0,41 seconde tekort. Bas Moerings maakte met Ipsthar (v. Denzel van het Meulenhof) de top drie compleet door in de barrage foutloos te blijven in 32,48 seconde.

‘Genieten’

“Dit was echt genieten. Mijn plan voor de barrage was om zo hard mogelijk te rijden, maar ik wilde niet te gek doen. Er waren niet zo heel veel foutloze combinaties. Mijn plan was om een strakke dubbele nulronde te rijden. Dit pakte mooi uit.”

‘Ontzettend goed paard en een beetje geluk’

Tom heeft er een verklaring voor hoe het kan dat hij twee keer de U25-rubriek wint. “Gewoon een ontzettend goed paard hebben én een beetje geluk. De vorm van het weekend was bepalend. Het is een paard met ontzettend veel kwaliteit. Ze kan ook een dikke proef springen en dit heeft ze al verschillende keren laten zien. Vandaag heeft ze bewezen hoe fantastisch ze is. Een gaatje hoger komt er nou wel aan.”

UItslag

Bron: Jumping Amsterdam