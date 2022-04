Tom Schellekens heer en meester in 1.50m Lanaken

63 combinaties verschenen er vandaag in Lanaken in de springpiste waar een 1.50m rubriek op het programma stond. Grote namen zoals Harrie Smolders en Jos Verlooy die vorige week nog in de finale van de Wereldbeker in Leipzig aanwezig waren, reden vandaag mee. Nederlander Tom Schellekens ging er met de winst vandoor met zijn paard Fiarabo .

Snel Sneller Snelst

Slechts 11 ruiters hielden de nul vast in de direct op tijd proef. De Belgische ruiter Roy van Beek reed zijn Chacco Me Biolley naar een derde plaats in een tijd van 73.79. Daar snoepte de nummer 2 de Fransman Emeric George ruim 1.5 seconden van af met zijn Chopin des Hayettes (72.28). Dat het nog sneller kon bewees Tom Schellekens die een hele snelle ronde wist neer te zetten met zijn vosmerrie Fiarabo. Met 70.20 seconden was hij veruit de snelste en was de eerste prijs een feit.

Klik hier voor de uitslagen

Kijk hieronder naar Tom zijn winnende rit.