Tom Schellekens in winning mood: nu bovenaan in Salzburg

Tom Schellekens is goed op dreef. Nadat hij bij zijn laatste CSI, vorig weekend in Lichtenvoorde op Jumping de Achterhoek de CSI1* Grote Prijs won, heeft de ruiter nu alweer zijn volgende succes te pakken. Op CSI Salzburg sprong Schellekens vandaag met Fiarabo (Diarado x Padinus) in het 1,40 m. direct op tijd naar een afgetekende overwinning.

In het veld van 80 deelnemers zette Tom Schellekens veruit de snelste tijd neer. Met Diarado-dochter Fiarabo kwam hij in 57,28 seconden over de finish en was daarmee ruimschoots sneller dan Tobias Bachl die er met Olga B (v. Corsari van de Helle) 59,10 seconden voor nodig had. Met een tijd van 59,39 seconden sloot Markus Saurugg met Obora’s Crunchy Nut (v. Cardento) aan op de derde plaats.

Van Gerwen en Schröder

Voor Nederland eindigden ook Jody van Gerwen en Gerco Schröder in de prijzen. Van Gerwen werd met Bright Side (v. Balou du Rouet) vijftiende, Schröder sprong met Glock’s Brilliant Berlin (v. Berlin) naar de 17e prijs.

Bron: Horses.nl