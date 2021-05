Tom Schellekens moet Ehning en Balsiger voor laten in CSI2* 1.45m

Tom Schellekens eindigde vanmorgen op de derde plaats bij de CSI2*-rubriek over 1.45m in Valkenswaard. Hij rekende in het parcours op de elfjarige KWPN'er Fiarabo (v. Diarado) en legde het twee fasen parcours foutloos af in 29,05 seconden. Met deze tijd moest hij Bryan Balsiger en Marcus Ehning voor laten gaan.

Schellekens nam in juli 2020 de teugels over van Anniek Diks, die het fokproduct van M.J. Smits als jong paard op internationale wedstrijden uitbracht.

Balsiger pakt winst

Balsiger gaf Ehning het nakijken en ging er met de winst vandoor. In het zadel van de twaalfjarige BWP’er Jenkins ter Doorn (v. Numero Uno) noteerde hij de winnende tijd van 28,04 seconden. De 24-jarige Balsiger rijdt de hengst sinds mei 2017 en ze hebben samen al aan grote kampioenschappen deelgenomen. In 2018 maakte ze deel uit van het Zwitserse team op het EK voor Young Riders in Fontainebleau.

Ehning nipt tweede

Ehning eindigde nipt op de tweede plaats met de bij Zangersheide geregistreerde merrie Cristy (v. Canturo). De Duitse topruiter probeerde de tijd van de Zwitser aan diggelen te slaan, maar kwam 0,05 seconden tekort.

Thijssen vierde

Sanne Thijssen werd vierde met de elfjarige Genasis (v. Echo van’t Spieveld). De combinatie liet de balken liggen en finishte in 29,77 seconden. Thijssen deed eind april goede zaken met de BWP’er door op de derde plaats te eindigen in de 1.45m-rubriek in Gorla Minore.

Bron: Horses.nl