Tom Schellekens net buiten top drie in CSI3* 1.40m Herning

Savannah Pieters
Tom Schellekens, hier met Fiarabo. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

In Herning, waar later deze week voor de dressuurruiters het wereldbekerseizoen van de West-Europese league van start gaat, werd vandaag voor de tweede dag op rij gesprongen. In de door ClipMyHorse gesponsorde driesterren-rubriek over 1.40m zette Tom Schellekens het eerste Nederlandse succes neer. Met Optima van de Bisschop (v. Denzel van ’t Meulenhof) werd hij in deze direct op tijd vierde.

