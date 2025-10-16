Tom Schellekens net buiten top drie in CSI3* 1.40m Herning

In Herning, waar later deze week voor de dressuurruiters het wereldbekerseizoen van de West-Europese league van start gaat, werd vandaag voor de tweede dag op rij gesprongen. In de door ClipMyHorse gesponsorde driesterren-rubriek over 1.40m zette Tom Schellekens het eerste Nederlandse succes neer. Met Optima van de Bisschop (v. Denzel van ’t Meulenhof) werd hij in deze direct op tijd vierde.
kwam in ook van in Zwartjens Daaronder combinaties: en (v. de Meer deed foutloos dan van er minder en toegestane de 59.44 twee Nederlandse de het en te Schellekens helft de tijd (35 Diamant met bereiken. wisten hen de eindigde legden van aan Schellekens binnen Meike de elfjarige Semilly). deelnemers Zwartjens Zuid-Pajottenland 54.24 alle op van met over, parcours finish het af. dan streep Dertien seconden BWP-merrie zijn seconden dertien. Piamanta plaats 65) seconden 60
de Ahlmann naar zege
Hooch werd overwinning met door de zijn Hij Duitser, handen Cayadino (v. door Thibeau compleet. toppaard Voerman seconden. 53.31 over DK). Casanderos Smits de Cayado), KWPN-merrie Ahlmann. tweede rijden. nog van De Zweed van zadelde (v. klokte I) Hannes recent Costa te (v. tijd I) van kwam gefokte de die D. De Il 53.67 in van (v. top Joel finish seconden Cascadello in afscheid drie Di winnende moest de De Torstenson Calido Essene Rossa maakte King nemen
smaak de te heeft pakken Schellekens
en nog In en over afgelopen van overwinningen van Bisschop bleven zeer daarna keer een tweede die liefst de waarin ze start de foutloos. de wonnen acht aan tweefasen een maar Optima laatste waaronder Schellekens rubrieken dreef. vandaag, op twee ze verschenen, en 1.35m-parcours de volgden tijd ze Eind tien juli goed plaats. zijn
Uitslag.
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.