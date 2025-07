Tom Schellekens pakt hoofdpodia in Valkenswaard

Afgelopen twee dagen waren de Nederlandse springruiters al zeer succesvol op het CSI Valkenswaard en ook op de laatste dag vielen ze tot nu toe meermaals in de prijzen. Zo was er een dubbelslag voor Tom Schellekens: in het zadel van Nala van de Zietfort (v. El Barone 111 Z) won hij de finale voor zes-en zevenjarige paarden, met Optima vd Bisschop (v. Denzel van 't Meulenhof) pakte hij de overwinning in het 2*1,40m. direct op tijd.

In laatstgenoemde rubriek was er voor Sjoerd Kommers de tweede plaats met L’alize Z (v. L’Arc de Triomphe). Willem Greve reed de tienjarige merrie Candy Luck Z (v. Comme il Faut) naar de vierde tijd, gevolgd door Niels Kersten met Aotearoa of the Lowlands Z (v. Andiamo). Ook Manon Hees viel met haar negende plaats nog net in de top tien.

Viersterren 1,45m

Ook in het 4*1,45m. direct op tijd deed Willem Greve goede zaken. In het zadel van de tienjarige hengst Poker de Mariposa TN (v. Nabab de Reve) was er wederom een vierde plaats. Marc Houtzager stuurde Dwivoli van de Groote Kamps Z (v. Denzel van ’t Meulenhof) naar de zesde plaats.

Uitslag 1,40m

Uitslag 1,45m

Bron: Horses.nl