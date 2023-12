Tom Schellekens wederom in prijzen met Fiarabo

Tom Schellekens doet goede zaken in Salzburg met zijn topmerrie Fiarabo (v.Diarado). Gisteren wisten ze met overmacht de overwinning binnen te halen in het 1.40m, vandaag was daar een tweede plaats in het 1.45m direct op tijd. Met 0,25s verschil moest de Nederlander de Deense ruiter Nicolas Pedersen voor zich dulden.

De Deen wist met de hengst Tailormade Diarado’s Boy, eveneens een nakomeling van Diarado, het parcours foutloos af te leggen in een tijd van 63,52s, waar Tom net iets meer tijd voor nodig had (63,77s). Daarmee namen de heren wel met afstand de leiding in deze rubriek, want de nummer drie kwam in een tijd van 65,57s over de finish. Dit was de Belgische Charlotte Philippe met de merrie Cacharel de Amoranda Z (v.Corlensky G).

Gerco Schröder en Jody van Gerwen foutloos

Met Glock’s Brilliant Berlin (v.Berlin) reed Gerco Schröder een foutloos parcours in een tijd van 67,57s, goed voor plek acht. Ook Jody van Gerwen wist de top-10 te bereiken met Panamera STH (v. Jonsaunier van de Dwerse Hagen). In een tijd van 67,58s belandde deze combinatie foutloos op de tiende plaats.

Tom Schellekens

In een recent interview met Horses gaf Tom aan dat Fiarabo, uit de fokkerij van Marcel Smits, toch wel zijn paard voor de toekomst is. Voor het gehele interview kunt u onderstaand artikel lezen.

Uitslag

Bron: Horses.nl