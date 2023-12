Tom Schellekens wint CSI1* Grand Prix Vragender

Tom Schellekens heeft met Chella II de Laubry Z (v. Casalito) de CSI1* Grand Prix op Jumping de Achterhoek gewonnen. In de veertien combinaties tellende barrage kwam hij in 32,63 seconden aan de finish en verwees Bas Moerings daarmee naar de tweede plaats. Hessel Hoekstra maakte de geheel rood-wit-blauw gekleurde top drie compleet.

Tien Nederlandse combinaties hielden in het basisparcours het scorebord op 0 strafpunten. Zij kregen in de barrage gezelschap van twee Duitsers, een Brit en een ruiter uit Monaco. Uiteindelijk werden de eerste tot en met de zevende plaats door Nederlanders bezet, aangevoerd door Schellekens en zijn achtjarige Zangersheide-merrie, die op de eerste twee dagen van Jumping de Achterhoek ook al foutloos bleef.

Moerings en Lavesther blijven presteren

Met Bas Moerings en de Elvis ter Putte-dochter Lavesther op twee waren het de merries die de dienst uitmaakten. De pas zesjarige Lavesther sprong eind oktober naar de overwinning in een 1,40m op Indoor Friesland en liep eerder deze week naar een eerste en tweede plaats in Lichtenvoorde. Hessel Hoekstra mocht de derde prijs in ontvangst komen nemen. Met Le Grande (v. Kannan) finishte hij in 0/32,80.

