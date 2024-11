Tom Schellekens wint op Indoor Friesland met ‘homemade’ merrie Chella

De uitdrukking ‘de morgenstond heeft goud in de mond’ was vanochtend op Indoor Friesland zeker van toepassing op de uit Brabant afkomstige Tom Schellekens. In de Horses2fly Prix, een rubriek direct op tijd over een hoogte van 1.40m, behaalde hij zowel de eerste als derde plaats. Het oranje lint kreeg hij met de negenjarige Chella II de Laubry Z (Casalito), waarmee hij finishte in 57,89 seconden. Een zelfgefokte, zelf zadelmak gemaakte en zelf opgeleide merrie.

De hele top drie bleef in Nederland. Daan van Geel werd tweede met de eveneens negenjarige merrie Kahlua-Carmen (v. For One Usa), en Tom Schellekens mocht met de elfjarige merrie Interessant van de Zietfort (Damian W) ook het witte lint in ontvangst nemen. De tijden van de nummers twee en drie waren respectievelijk 58,94 en 59,84 seconden.

Chella II de Laubry Z

Tom Schellekens (24) vertelt: “Een goed begin van de dag voor mij. Als de proeven beginnen, sta ik meteen ‘aan’. Met het paard waarmee ik derde werd, moest ik als eerste van start. Dat ging super, maar ik besefte wel dat er nog meer in zat.”

“Met Chella kon ik precies rijden zoals ik wilde, en dat resulteerde in de snelste tijd. We hebben Chella zelf gefokt, opgeleid en zelfs zelf zadelmak gemaakt. Ze heeft een fantastische instelling en maakt zelden een fout. Gisteren werd ze ook tweede in het 1.45m. Ze is wat laat begonnen aan haar sportcarrière omdat ze eerst twee veulens heeft gehad. Nu loopt ze op 1.45-niveau, en dat pakt ze geweldig op. Twee weken geleden won ze nog de Grote Prijs in Herning.”

Veel te zien

“Dit is de tweede keer dat ik op Indoor Friesland ben, en het bevalt heel goed. Het is drieënhalf uur rijden voor mij, en in die tijd kan ik op veel andere plekken komen, maar zo’n concours met deze entourage en zo’n enthousiast publiek op drie-sterrenniveau zie je niet vaak. Vanmiddag rijd ik om 16:00 uur nog het 1.50m, en daarna ga ik de Friese avond vanaf de tribune bekijken. Als je zelf niet hoeft te rijden, is hier altijd genoeg te zien. Sommige onderdelen kijk ik graag, maar ik probeer ook mijn rust te pakken en trek me dan even terug in de vrachtwagen.”

Bron: Persbericht Indoor Friesland