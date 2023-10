Tom Schellekens zet overwinningenreeks voort in Herning

Tom Schellekens is goed op dreef in Herning. Donderdag reed hij de 13-jarige KWPN'er Fiarabo (v. Diarado) naar de winst in het 1.40m direct op tijd en vanmiddag voegde hij daar de zege aan toe in het 1.40m met barrage. Schellekens liet iedereen achter zich en noteerde de snelste tijd van 36,80 seconden.