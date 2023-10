Tom Schellekens zet succes voort: 2e met Greenday in Herning

Tom Schellekens heeft z'n paarden lekker aan het springen de laatste tijd. Natuurlijk zijn topper Fiarabo, die gisteren in Herning naar de winst sprong in een 1,40m. en de voorgaande twee concoursen (Lier en Kronenberg) ook al een eerste prijs en een tweede prijs mee naar huis nam. Maar ook z'n andere paarden, zoals Greenday. Die sprong de afgelopen zes proeven in de prijzen.

In Herning was er vandaag een tweede prijs in een 1,40m voor Greenday (Eldorado van de Zeshoek x Balou du Rouet), die op de afgelopen twee concoursen (Bonheiden en Kronenberg) ook al vijf keer naar een envelop sprong. En dan heeft Schellekens ook nog Jingle Bells AC (v. onbekend), die gisteren in Herning zevende werd in een 1,35m..

Uitslag

Bron: Horses.nl