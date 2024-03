Top-3 klasseringen voor Tom Schellekens en Amanda Slagter in Herning

Tom Schellekens en Amanda Slagter deden vandaag goede zaken in Herning. In de 1.50m rubriek was het Amanda Slagter die derde werd met de AES-goedgekeurde hengst Cornet Blue PS (v. Chacco Blue) en in het 1.45m werd Tom Schellekens derde met Jolet van de Zietfort (v. Joop III).

De eerste en tweede plaats in het 1.45m was voor Denemarken. Noona Wildfang Linde zette de snelste tijd neer met Kannandro HB (v. Kannan). Het duo klokte een tijd van 42.08 seconden, waarmee ze twee seconden sneller was dan haar landgenote Victoria Sophia Hjorth-Madsen met Catwalk V (v. Cosmeo). Tom Schellekens bleef eveneens foutloos en bemachtigde de derde plaats, daarmee zette hij het beste Nederlandse resultaat neer in deze rubriek. Hessel Hoekstra werd vijfde met Kosalottie W (v. Chaman).

Amanda Slagter met Cornet Blue PS

In de 1.50m rubriek ging Philip Rüping er met de overwinning vandoor. De Duitser reed met Baloutaire PS (v. Balou du Rouet) een foutloze barrage in een tijd van 50.96 seconden. Rolf-Göran Bengtsson kwam het dichtste in de buurt van deze tijd en werd tweede met de goedgekeurde hengst Zuccero HV (v. VDL Zirocco Blue). Amanda Slagter zette ook een foutloze ronde neer in een tijd van 54.86 seconden en nam daarmee de derde plaats in beslag.

Naast Slagter wisten er nog drie Nederlanders zich te plaatsen in de top-10. Hessel Hoekstra werd zevende met Comthago VDL (v. Comme il Faut), Bas van der Aa werd achtste met Gaen (Quintago I) en Marriet Smit – Hoekstra werd negende met Duco Z (v. Dakar TN).

Uitslag 1.50m

Uitslag 1.45m

Bron: Horses.nl