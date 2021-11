Top 5-klassering voor Harrie Smolders in 1.50m-rubriek in Zweden

Harrie Smolders reed vanavond de KWPN-merrie Dolinn N.O.P. naar de vijfde plaats in de 1.50m-rubriek in Zweden. Vijf combinaties bleven foutloos, waaronder Smolders met de Cardento-nakomeling. Het duo zette de klok stil in 51,12 seconden. De overwinning ging naar de Amerikaanse amazone Jessica Springsteen en de vos Volage du Val Henry (v. Quidam de Revel). Het paar zette bijna 6 seconden minder op de timer dan Smolders.