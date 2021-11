Top 5-klassering voor Leon Thijssen in 3*-rubriek, Mel Thijssen tiende

Vanmiddag behaalde Leon Thijssen de vijfde plaats in de 3*-rubriek in Vilamoura met de KWPN-merrie Faithless MVDL (v. Ukato). De combinatie raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 29,18 seconden. De Belgische springruiter Gregory Wathelet schreef de 1.45m-rubriek op zijn naam met de 9-jarige schimmel Argentina de La Marchette (v. Acajou de la Marchette). Het duo bleef foutloos en noteerde de snelste tijd van 26,62 seconden.

De Duitser David Will greep de tweede plaats met de zwarte Hannoveraan Primus vom Neumuehler Hof (v. Perigueux). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en passeerde de finishlijn in 27,21 seconden. In het zadel van de Ierse hengst AHG Whiterock Cruise Down (v. Cruisings Micky Finn) bemachtigde de Ierse ruiter Francis Derwin de derde plaats. De combinatie zette twee foutloze rondes neer en finishte in 27,84 seconden.

Tiende plaats voor Mel Thijssen

De tiende plaats ging naar Mel Thijssen met de Bustique-nakomeling Florida Balia NL. Het duo kreeg geen strafpunten en noteerde een tijd van 30,34 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl