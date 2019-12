Top 5 notering voor Van Asten in La Coruna

Leopold van Asten werd vanavond vijfde met de achtjarige Chacco Blue-dochter VDL Groep Chaccola. De overwinning in de rubriek over 1,45 meter ging naar Robert Whitaker in het zadel van de door W. van der Mheen gefokte Dekato (v. Upgrade).

Deze ruin schopte het bij de KWPN Hengstenkeuring tot de derde bezichtiging. Met Robert Whitaker in het zadel legde de ruin het parcours af in de snelle tijd van 58,69 seconden. Landgenoot Guy Williams volgde Whitaker in de tijd van 59,18 seconden. Hij zadelde de veertienjarige Rouge de Ravel (v. Ultimo van Ter Moude). Op minieme afstand sloot Oliver Robert met Eros (v. Querlybet Hero) aan.

Van Asten

Leopold van Asten noteerde met de pas achtjarige VDL Groep Chaccola een eindtijd van 62,25 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl