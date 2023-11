Top drie-klassering voor Bas van der Aa in Riesenbeck

Bas van der Aa is met de AES-gefokte Shanroe Barney (v. Dallas VDL) derde geworden in de 1,45m in Riesenbeck. Van der Aa bleef in de direct op tijd foutloos in 68,50 seconden en hoefde daarmee alleen Zascha Nygaard Lill met Stanley (v. Stakkato) en Tobias Meyer met Queentina (v. Coupe de Coeur) voor zich te dulden.