Top drie-klassering voor Edwin Smits in GP Oliva

Edwin Smits moest zojuist in de Grand Prix van Oliva alleen Alberto Zorzi en Nicolas Delmotte voor zich dulden. De Nederlandse Zwitser stuurde de KWPN'er Farezzo (v. Arezzo VDL) in 42,73 seconden foutloos rond in de barrage van de 1,50m-rubriek en mocht zich daarmee als derde opstellen voor de prijsuitreiking.

De winst was voor Zorzi met met de veertienjarige Cinsey (v. Contendro I). Het Italiaanse duo kwam in 42,29 seconden aan de finish en was daarmee net iets sneller dan Delmotte en Ilex VP (v. Diamant de Semilly), die 42,60 seconden nodig hadden.

Goed bezig

Smits en Farezzo zijn goed bezig in Oliva. Vandaag was het de tweede keer in twee weken tijd dat de door A. van de Vin uit Heeze gefokte KWPN’er in de top drie eindigde met Smits. De elfjarige ruin liet de afgelopen twee weken geen balken vallen en de enige strafpunten kreeg hij vanwege de tijd. Vorig weekend eindigden mochten de twee zich ook in het 1,45m op vrijdag als derde opstellen voor de prijzen.

Uitslag

Bron: Horses.nl