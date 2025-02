Top drie-klassering voor Finn Boerekamp in 1.45m Vejer de la Frontera

De Nederlandse jeugd heeft vandaag goed gepresteerd. Thijmen Vos werd vanmiddag tweede in Oliva in de 1.45m GP-kwalificatie, terwijl Finn Boerekamp een paar honderd kilometer verderop in Spanje derde werd in het 1.45m in Vejer de la Frontera. Vos en Boerekamp maakten vorig jaar allebei deel uit van het Nederlands juniorenteam dat aan de start kwam op het Europees Kampioenschap in Kronenberg. De ruiters hebben inmiddels bewezen dat ze zich ook tussen de senioren hun mannetje staan.

Boerekamp kreeg in het tweesterren 1.45m direct op tijd concurrentie van net geen dertig combinaties. Bijna tweederde van alle starters kwam ongeschonden over de finish. In het parcours, waar 72 seconden was toegestaan, slaagde de top drie erin om binnen de 60 seconden te blijven. Boerekamp en Jay Jay ES (v. Big Star) passeerden de eindstreep in 59.90 seconden, László Tóth deed er met Toll Central (v. Cornet Obolensky) 59.29 seconden over. De snelste tijd kwam echter van de hand van James Wilson. De Brit stuurde Quality Time of Picobello Z (v. Querlybet Hero) met 57.99 op de teller naar de eerste prijs.

Bron: Horses.nl