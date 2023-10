Top drie-klassering voor Renee de Weert in Kronenberg

Renee de Weert en Fides du Mas Garnier (v. Con Air) zijn in Kronenberg tweede geworden in een CSI2* 1,40m over twee fasen. De Weert en de BWP-goedgekeurde hengst hoefden alleen Felix Hassmann met Elli (v. Eldorado van de Zeshoek) voor te laten gaan.

Maar liefst 28 van de dik vijftig combinaties bleven in beide fasen foutloos. Hassmann zette met de negenjarige Oldenburgs-gefokte Elli de snelste tijd neer, hij finishte in 26,32 seconden. Daarmee was hij een seconde sneller dan De Weert en Fides du Mas Garnier.

Sandell en Kersten

Marie Sandell mocht de vijfde prijs in ontvangst komen nemen. Met Jolino (v. Kojak) snelde ze in 29,27 over de finish. Op zes eindigde Lars Kersten, hij had met Jacquard (v. Kannan) 29,51 seconden nodig om aan de finish te komen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl