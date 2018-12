Top drie voor Lemmen en Thijssen

Patrick Lemmen en Sanne Thijssen sloten de vrijdagavond in het Azelhof af met de tweede en de derde plek in de 1,45m-rubriek. Alleen de thuisrijdende Jeroen Appelen was sneller én foutloos in de barrage en eiste daarmee de zege op.

Appelen was met Grappeloup van het Reehof met zijn barragerit in 34,68 seconden iedereen te snel af. Lee Williams kwam met Balulu (v. Balou du Rouet) met een rit in 34,70 seconden heel dichtbij, maar kreeg hierbij wel vier strafpunten en zakte daarmee naar de vijfde plek.

Top drie

Lemmen had Ideaal (v. Andiamo) gezadeld voor deze rubriek en liet de tienjarige ruin in 35,27 seconden over de streep galopperen. Lemmen was een halve seconde te langzaam om Appelen van de zege te kunnen houden, maar was op zijn beurt anderhalve seconde sneller dan zijn landgenote. Thijssen zette een foutloos rondje neer met Celine M Z, de Crusador-dochter waarmee ze twee weken terug in Lichtenvoorde de 1,45m-rubriek won en klokte af op 36,92 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl