Top tien klassering voor Laseur en Hees in 1,45m Grote Prijs-kwalificatie Opglabbeek

Petra Trommelen Door

Voor de barrage van de 1,45 m. Grote Prijs-kwalificatie in Opglabbeek mochten vijftien combinaties terugkeren, waaronder Megan Laseur en Manon Hees. Beide wisten hun paarden foutloos rond te rijden, wat voor Laseur met Did It Again L Z (v. Dominator 2000 Z) resulteerde in een zesde plaats en voor Hees met La Napoule B. (v. Grandorado TN N.O.P.) in een achtste plaats.