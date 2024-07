Top tien klassering voor Willem Greve en Joy Lammers in CSI4* 1,55m Grand Prix Valkenswaard

De Jan Tops Arena staat dit weekend in het teken van de eerste week van het Summer Festival. Menig topruiter wist zijn weg naar Valkenswaard te vinden wat resulteerde in een interessante startlijst voor de CSI4* 1,55m hoge Grand Prix. Het was uiteindelijk Khaled Almobty die als enige foutloos uit de barrage kwam en zo de Grote Prijs wist te winnen. Willem Greve deed uitstekende zaken door Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek) naar de vijfde plaats te sturen. Hij werd gevolgd door Joy Lammers die met Grace Kelly (v. Casall) zesde werd.

In totaal kwamen 40 combinaties de grote graspiste binnengereden maar het werd al snel duidelijk dat het alles behalve een makkelijke opgave was. Van die 40 combinaties wisten er slechts vijf door te dringen tot de barrage, waaronder Willem Greve. Greve nam twee weken voor het begin van de Spelen zijn Olympische troef Grandorado mee naar Valkenswaard waar de goede vorm met een vijfde plaats tot gevolg nogmaals werd bevestigd.

Verrassende winnaar

Ben Maher wist gisteren nog de hoogst genoteerde proef van de zaterdag te winnen maar zag vandaag een balk in het gras vallen en kwam daarmee niet verder dan plaats acht. Ditzelfde lot onderging ook Marcus Ehning die als snelste vierfouter op plaats zeven strandde. Het zou uiteindelijk de nummer 103 van de LR-ranking Khaled Almobty zijn die de Grote Prijs op naam schreef. Almobty wist met Jaguar King Wd (v. Zirocco Blue) als enige foutloos de barrage door te komen, noteerde ook nog eens van alle starters de snelste tijd van 36.05 seconden, en zo de verdiende winnaar.

Snelste vierfouters op het podium

Janne Friederike Meyer-Zimmermann was van de vijf kandidaten voor de barrage de snelste vierfouter en legde beslag op de tweede plaats. De Duitse topamazone reed Cellagon Cascais (v. Colestus) in 37.03 seconden naar 21.000 euro. Rodrigo Pessoa heeft definitief zijn zinnen gezet om terug te keren tot de absolute top en deed vandaag goede zaken. De Braziliaan werd derde door met Starman (v. Ogrion des Champs) een tijd van 37.85 seconden te klokken.

Joy Lammers zesde

Joy Lammers reed een hele strakke nulronde maar de tijd bleek een spelbreker. Waar Grace Kelly van alle balken wegbleef kwam de combinatie twee seconden buiten de toegestane tijd over de finish. Uiteindelijk was dit nog wel genoeg voor de zesde plaats. De combinatie kende een sterk concours: vrijdag werden ze al tweede in het 1,50m, zaterdag derde in het 1,45m en vandaag sloten ze de Grote Prijs af met een zesde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl