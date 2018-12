Top tien voor drie Nederlanders in openingsrubriek Praag

De eerste 5*-rubriek in de Tsjechische hoofdstad kreeg donderdag een Belgische winnaar. Jérome Guery was net iets sneller foutloos aan de finish dan de concurrentie en eiste daarmee de zege op. De Nederlandse ruiters eindigden niet in de top 5 in deze 1,45/1,50m-rubriek op tijd in Praag, maar Jur Vrieling en Eric en Maikel van der Vleuten eindigden wel in de top tien.