Top tien voor Kersten en Van Grunsven in Vilamoura

Niels Kersten en Jens van Grunsven deden vanmorgen goede zaken in de Vilamoura Champions Tour. In het 1.40 m. sprong Niels Kersten met de negenjarige schimmelmerrie High Quality (Quality Time x Vaillant) naar een knappe achtste plaats. Daarmee zette hij het beste resultaat voor Nederland neer. Jens van Grunsven bleef er vlak achter en behaalde met Greatlight VDL (Zirocco Blue VDL x Stakkato) de negende plaats.

De eerste plaats in deze rubriek is voor de Engelse ruiter Douglas Duffin samen met Imperium RJ (Dakar VDL x Quick Star). De eveneens Engelse ruiter Guy Williams met Crispina Z (Corofino 2 x V. Bon Ami) zat hem op de hielen en behaalde de tweede plaats. De derde plaats was voor de Ierse Francis Derwin en Deep Pockets ( O.B.O.S Quality x Cruising).

Bron: Horses.nl