Top tien voor Sanne Thijssen en Con Quidam RB in 1,45m-Big Tour

Sanne Thijssen zette gisteren met Con Quidam RB (v. Quinar) een snelle foutloze ronde neer in de hoofdrubriek van de dag in Vejer de la Frontera, maar was net niet snel genoeg voor een plek in de top vijf. Ze eindigde met haar tijd van 60,4 seconden op de zevende plek. Laura Renwick ging er in deze rubriek met Dublin V (v. Vigaro) met meer dan een seconde verschil met de overwinning vandoor.

De Britse amazone kwam in 58,05 seconden aan de finish met de twaalfjarige KWPN-ruin en was daarmee de enige, die onder de 59 seconden bleef.

Top drie

Michael Pender met HHS Burnchurch (v. Fortunus) en Marc Dilasser met Vital Chance de la Roque (v. Diamant de Semilly) zaten elkaar op de hielen in de strijd om de tweede derde plek. Pender was met 59,09 seconden net een fractie sneller dan Dilasser, die 59,11 seconden nodig had.

Uitslag

Bron: Horses.nl