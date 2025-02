Top vijf-klassering voor Joy Lammers in GP-kwalificatie Opglabbeek

Joy Lammers en First Boy B.B. (v. Hamlet) zijn vijfde geworden in de kwalificatie voor de viersterren Grand Prix in Opglabbeek. Lammers en de vijftienjarige KWPN'er moesten de Duitser Michael Viehweg en vier Belgen voor zich dulden in het 1.50m met barrage. Lars Kuster en Heaven of Romance (v. Andiamo Z) kregen een balkje in de barrage en werden negende.

Lammers en First Boy B.B. moesten gisteren nog twee balken incasseren in het 1.50m direct op tijd, maar zetten vandaag het beste Nederlandse resultaat neer. De combinatie kwam in 37.60 seconden foutloos aan de finish. De snelste tijd kwam op naam van Michael Viehweg, die met Contario (v. Contendro I) 35.72 seconden voor de barrage nodig had. De Oostenrijks-gefokte hengst komt uit een veelzijdige moederlijn: grootmoeder Synfonie (v. Almox Prints J) leverde namelijk twee internationale Grand Prix-dressuurpaarden en een internationaal Lichte Tour-paard.

Achter Viehweg mochten de drie Belgen Sacha Beghuin, Jeroen Appelen en Viktor Daem aansluiten.

Uitslag.

