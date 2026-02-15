Top vijf-klassering voor Kim Emmen en Big Boston in Al Shira’aa Challenge

Savannah Pieters
Kim Emmen met Big Boston. Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Kim Emmen en de Baloubet du Rouet-zoon Big Boston zijn vanochtend als vijfde geëindigd in de CSIO5* Al Shira’aa Challenge in Abu Dhabi. Emmen en de twaalfjarige Holsteiner hengst bleven in de Winning Round over 1.50m foutloos en noteerden een tijd van 44.65 seconden. Marco Kutscher en Aventador S (v. Armitage) pakten de overwinning en daarmee de hoofdprijs van 14.200 euro.


