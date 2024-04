Top vijf- klasseringen voor Kim Emmen en Ruben Romp in 1.40m Grimaud

Vanmorgen stond er in Grimaud een 3* 1.40m, verreden op twee-fasen, op het programma. Kim Emmen behaalde met Highway (v.Clearway) een derde plaats in een tijd van 36,04 seconden. Ook Ruben Romp hield met de Uriko-zoon Ultimo 138 alle balken in de lepels en eindigde op plaats vijf (37,15 seconden).

Rodrigo Giesteira Almeida ging er met de winst vandoor in het zadel van de KWPN-merrie Karonia.L (v.Harley). Hij kwam in precies 35 seconden rond over de finish. Hierbij werd hij gevolgd door de Belg Frederic Vernaet, die met Olleke Bolleke Jw Vd Moerhoeve (v.Kannan GFE) 35,86 seconden nodig had.

Kim Emmen verscheen ook aan de start met de Cassini Gold- zoon Imagine. Ook deze combinatie bleef foutloos, maar in de eerste ronde noteerde ze twee tijdfouten.

Uitslag

Bron: Horses.nl