Top vijf-klasseringen voor Kuster en Lammers in Opglabbeek

In het bijna honderd deelnemers tellende viersterren 1.40m direct op tijd hebben Lars Kusters en Joy Lammers zich goed staande gehouden. Lars Kuster liet met zijn succesmerrie Idylle of Romance (v. Andiamo Z) alle balken in de lepels liggen en kwam in 55,80 seconden aan de finish, wat hem de vierde prijs opleverde. Joy Lammers deed met Amazing Z (v. Alano) een seconde langer over het parcours en mocht de vijfde prijs komen ophalen.

Lars Kuster en de door Alice Schuurman gefokte Idylle of Romance slepen op vrijwel ieder concours wel een of meerdere prijzen in de wacht en dat was vandaag in Opglabbeek niet anders. De twaalfjarige merrie deed met haar tijd van 55,80 weinig onder voor de nummers twee en drie. Winnaar Frederic Vernaet was met Olleke Bolleke JW van de Moerhoeve (v. Kannan) de enige die onder de 55 seconden dook.

Lammers en Amazing Z alweer foutloos

Ook de tienjarige Amazing Z van Joy Lammers heeft in de afgelopen periode behoorlijk wat linten verzameld. Vanaf CSI Kronenberg in december heeft de Zangersheide-gefokte merrie alleen nog maar nulrondjes gesprongen. Vandaag klokten Lammers en Amazing Z een tijd van 56,90 seconden, waarmee ze nog net binnen de top vijf belandden.

Bron: Horses.nl